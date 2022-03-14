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Filipinler'de 6,4 Endonezya'da ise 6,7 deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Filipinler’de 6,4 Endonezya’da ise 6,7 deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre: Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde, Endonezya açıklarında ise 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDILAR

Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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