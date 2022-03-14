Almanya Tornado yerine F-35 alacak

Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35'lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor. Bakımı ve onarımı için zorlukların yaşandığı Tornado jetleri elektronik hava muharebesi, düşman hava savunma pozisyonlarını bozmak, bastırmak ve saldırmak için de kullanılıyordu.