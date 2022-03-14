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Malezya’da hamile kadından kocasına 7 milyonluk Lamborghini! Nedeni şaşırttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Malezya’da hamile kadından kocasına 7 milyonluk Lamborghini! Nedeni şaşırttı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da tuhaf bir olay gerçekleşti. Hamile kadın, eşine 480 bin dolar değerinde Lamborghini marka lüks otomobili hediye aldı. Gözlerini bantla kapatıp garaja getirilen adam, gözlerini açtığında gördüğü hediye karşısında şaşkına döndü. Sürpriz karşısında oldukça sevinen genç adam, gözyaşları içinde karısına sarıldı. Kadının kocasına aldığı bu hediyenin sebebi ise durumdan daha ilginç. İşte detaylar..

Malaymail'de yer alan haberine göre, 19 yaşındaki genç anne adayı Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusalık günlerinde eşinin uykusundan fedakarlık yaparak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla sürpriz yaptı.

O ANLARI PAYLAŞTI

Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖZYAŞLARIYLA KARISINA SARILDI

Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından aldı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşları içinde karısına sarıldı.

"LAMBORGHİNİ'Yİ HEDİYE EDİYORUM ÇÜNKÜ ONU LOHUSALIK DÖNEMİNDE DE YANIMDA İSTİYORUM"

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum." ifadesini kullandı.

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