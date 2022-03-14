Son dakika: Başkan Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında! Manşetlerine taşıdılar: İstanbul'da pozitif zirve! Görüşme buzları kırdı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Yunanistan gazeteleri, İstanbul'daki zirvenin olumlu atmosferde geçtiğini yazdı. Ta Nea gazetesi, Boğaz manzaralı görüşmenin katı protokol kurallarından uzak olduğunu ve zirvenin iki ülke arasındaki "buzları kırdığını" duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Erdoğan ve Miçotakis'in iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldığı görüşmesi, Yunanistan basını tarafından da aktarıldı. İefimerida'nin haberinde, yaklaşık iki saat sürdüğü belirtilen zirvede, Başkan Erdoğan'ın Başbakan Miçotakis'i iyi bir atmosferde karşıladığı ve iki liderin kameralar önünde kısa bir diyalog kurduğu kaydedildi.
KRAVAT TAKMADILAR
Erdoğan ve Miçotakis'in kravat takmadığına dikkat çekilerek, bu görüntünün "daha anlamlı bir diyaloğun" işareti olabileceği ifade edildi. Üç yıl içinde dördüncü kez toplantı yapan Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinin, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde "çok önemli kabul edildiğine" vurgu yapıldı.
İSTANBUL'DA POZİTİF ZİRVE
Kathimerini gazetesi, Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılan görüşmenin pozitif olduğunu yazdı. Haberde, "Açık iletişim kanallarına sahip olmak elbette yararlı. Ortaya çıkacak fayda iki ülke ile sınırlı olmayıp, Doğu Akdeniz'in tüm bölgesini ilgilendiriyor." denildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gelişme kaydetmek için birçok alan bulunduğunun altı çizildi.
TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Proto Thema gazetesi, Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesinin iki ülke arasında yeni bir başlangıç noktasını temsil ettiğini ve ikili ticarette 10 milyar dolarlık hedefin olduğunu kaydetti. "Vahdettin Köşkü'ndeki iyi atmosfer en başından belliydi. İki liderin diplomatik misyonları tarafından dikkatlice planlanan bir toplantıya Miçotakis tam zamanında geldi." notu paylaşıldı.
"GÖRÜŞME BUZLARI KIRDI"
Ta Nea gazetesi, Boğaz manzaralı görüşmenin katı protok kurallarından uzak olduğunu ve zirvenin iki ülke arasındaki "buzları kırdığını" duyurdu. Haberde, "İki tarafın da vermek istediği mesaj açık: NATO müttefiki olarak konuştular. Kendilerini ayıran noktalara değil, birleştiren noktalara odaklandılar." yorumuna yer verildi. Hem Yunanistan Başbakanı'nın hem de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "farklı bir iklim oluşturmak istediği" belirtildi.
GERGİNLİĞİ AZALTMA KONUSUNDA ANLAŞTILAR
"Yunanistan ve Türkiye, Ukrayna krizinin ortasında gerilimi düşürme konusunda anlaştı" başlığını kullanan Greek City Times, Yunan hükümet kaynaklarına işaret etti. Buna göre, iki lider arasındaki görüşmede, "Ukrayna'daki savaşın gölgesinde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin azaltılması ve Doğu Akdeniz'de istikrarın desteklenmesi gerekliliği" vurgulandı.
SAMİMİ ATMOSFER
Erdoğan ve Miçotakis'in çok samimi bir atmosferde görüştükleri, her düzeyde iletişimi geliştirme konusunda anlaştıkları kaydedildi. Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde, Yunanistan ile Türkiye arasında güven artırıcı önlemler toplantısı ve gelecek sonbaharda Yunanistan'da 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.
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