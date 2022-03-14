Rusya Çin’den askeri yardım istedi mi? İngilizlerin iddiasına cevap geldi

Sullivan, dün Roma'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "yaptırımların etrafından dolaşmasına yardım ederek Rusya'yı kurtarmaya çalışmaması" konusunda Çin'i uyarmıştı. Ülkesinde NBC televizyonuna konuşan Sullivan, "Ne Çin'in ne de başkasının Rusya'nın kayıplarını telafi etmesine izin vereceğiz. Bunu ne yolla sağlayacağımızı kamuya açıklamayacağız fakat daha önce yaptığımız ve yapmayı sürdüreceğimiz gibi Çin'e özel olarak ileteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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