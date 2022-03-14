Çin’den ABD’ye Tayvan çağrısı: Silah satmaya son ver

HARİTA MADDESİ TARTIŞMAYA SEBEP OLDU

Öte yandan yasada yer alan bir diğer maddede "yasa kapsamındaki fonların Tayvan'ın sosyal ve ekonomik sistemini yanlış betimleyen haritaların üretilmesi, sipariş edilmesi veya sergilenmesi için kullanılamayacağına" yönelik ifadeler de Çin'in eleştirisine sebep oldu.

Cao, ABD'nin Tayvan haritasını öne sürerek siyasi manipülasyon amaçladığını, "tek Çin" yerine "iki Çin" veya "Çin ve Tayvan"ın bulunduğu izlenimini yaratmaya çalıştığını öne sürdü.