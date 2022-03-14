Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk’ın ’teke tek dövüş’ meydan okumasına ne yanıt verdi?

BÖLGEDE SON DURUM NE?

BM tahminlerine göre, Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere geçiş yaptı.Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi. AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.