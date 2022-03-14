Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi?
Elon Musk Putin olayı nedir? Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilginç bir davette bulundu. Putin'e meydan okuyan Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşmeye çağırdı. Dövüşün bahsinin de Ukrayna olacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Elon Musk Putin olayının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi? İşte son gelişmeler...
Elon Musk Putin olayı nedir? Tesla ve SpaceX kurucusu milyarder Elon Musk, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilginç bir paylaşımda bulundu. Rusya Devlet Başkanı'nı teke tek dövüşe davet eden paylaşımda bulunan Elon Musk'ın, bu meydan okumasına Putin'in ne yanıt verdiği merak ediliyor. Peki, Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi? İşte haberin detayları...
ELON MUSK PUTIN OLAYI NEDİR?
Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.
PUTIN'DEN YANIT GELDİ Mİ?
Elon Musk'ın meydan okumasına Vladimir Putin'den yanıt gelmedi.
NE OLMUŞTU?
Musk, şubat sonlarında Ukrayna'ya Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirmiş ve bu ülkeye desteğini sosyal medya hesabından defalarca dile getirmişti.
BÖLGEDE SON DURUM NE?
BM tahminlerine göre, Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan fazla insan diğer ülkelere geçiş yaptı.Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi. AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.
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