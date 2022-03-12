Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’dan iddia: Rusya, provokasyon için Belarus’u vuracak

İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.





Batılı ülkeler tarafından Rusya ve Belarus'a uygulanan ekonomik yaptırımların avantaja çevrilebileceğini savunan Putin, "Günümüzdeki olaylarla, bilindik kısıtlamalarla, yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi bizim gelişmemizi kısıtlama girişimleri her zaman uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetki, fırsat elde edeceğiz" şeklinde konuştu.