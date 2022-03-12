Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan iddia: Rusya, provokasyon için Belarus’u vuracak
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Ukrayna-Belarus sınırına yakın mesafede yer alan bölgeleri vuracağını iddia etti. Bu iddia öncesi de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin Sarayı'nda Rus Lider Putin ile görüşmesi kapsamında yaptığı açıklamada, "Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmadan önce Ukrayna'nın Donbass'a ve Belarus'a saldırmayı planladığını öne sürmüştü.
Bakan Reznikov yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna-Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar" dedi.
Provokasyonun amacını Belarus'un Ukrayna'ya saldırısı olarak tarif eden Reznikov, "Provokasyonun amacı Belarus'un mevcut liderliğini Ukrayna'ya karşı savaşa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus'a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim" ifadelerini kullandı.
Bakan Reznikov ayrıca Belarus'a seslenerek, "Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin'in Belarus'un geleceğini yok etmesine izin vermeyin" şeklinde konuştu.
PUTİN: RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE BAZI OLUMLU DEĞİŞİMLER VAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi.
Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı.
İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.
Batılı ülkeler tarafından Rusya ve Belarus'a uygulanan ekonomik yaptırımların avantaja çevrilebileceğini savunan Putin, "Günümüzdeki olaylarla, bilindik kısıtlamalarla, yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi bizim gelişmemizi kısıtlama girişimleri her zaman uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetki, fırsat elde edeceğiz" şeklinde konuştu.
BALARUS'TAN UKRAYNA İDDİASI
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmadan önce Ukrayna'nın Donbass'a ve Belarus'a saldırmayı planladığını iddia etti.
Lukaşenko, "Bunu bir gün geç yapsaydık inanın bana birkaç gün içerisinde büyük kayıplar vermiş olurduk" dedi.
Lukaşenko ayrıca Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Moskova'da toplantı yapması gerektiğini belirterek, "KGAÖ ve AEB olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Ben bir öneri sunuyorum ve sanırım siz beni bu konuda destekleyeceksiniz. Kısacası Moskova'da bir araya gelip müzakere yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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