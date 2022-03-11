YouTube’dan Rus medya kanallarına engelleme

Açıklamada, yakın zamanda Rusya'daki tüm YouTube reklamlarının durdurulduğu anımsatılarak, bunun YouTube'un Rusya'daki platformundan para kazanmanın tüm yollarını kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

Durumun yakından izlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şirketin daha fazla önlem almaya hazır olduğu vurgulandı.

YouTube, mart ayı başında Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurmuştu.