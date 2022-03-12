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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbe!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbe!

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı yeni açıklamada, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, son zamanların en iddialı açıklamasıyla güne damgasını vurdu.

"VURULAN EN BÜYÜK DARBE"

Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir" ifadelerine yer verdi.

"31 TABUR-TAKTİK GRUBU ETKİSİZ"

Öte yandan Zelenskiy, "Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı." detayını paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, "Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." mesajını verdi.

Edi Rama’dan Ukrayna - Rusya savaşı yorumu EDİ RAMA'DAN UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI YORUMU
Edi Rama’dan Ukrayna - Rusya savaşı yorumu

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