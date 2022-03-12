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Rusya Devlet Başkanı, Alman Şansölyesi Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Rusya Devlet Başkanı, Alman Şansölyesi Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki durum ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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