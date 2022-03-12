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ABD'den Mike Pompeo ve Brian Hook'un güvenliği için 2 milyon dolar!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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ABD’den Mike Pompeo ve Brian Hook’un güvenliği için 2 milyon dolar!

ABD'nin İran tehdidine karşı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla harcadığı ortaya çıktı.

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