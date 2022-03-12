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ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık askeri yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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ABD’den Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık askeri yardım

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitimi de dahil olmak üzere, 200 milyon dolar daha ek yardım yapılması emrini verdi.

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