İngiltere’den büyük skandal! Sadece 300 Ukraynalı mülteciye kapı aralamışlar

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. 14 gündür Ukrayna'da birçok kenti bombardımana tutan Rusya, uluslararası toplum tarafından da kınama ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Karşılıklı devam eden şiddetli çatışmaların durdurulamaması nedeniyle sokaklarda, meskun mahal ve tank geçişlerine karşı savunmanın olduğu ülkede hem Rus ordusu hem de Ukraynalı sivillere ait çok sayıda ölü ve yaralı verildi.