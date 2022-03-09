İngiltere'den büyük skandal! Sadece 300 Ukraynalı mülteciye kapı aralamışlar
Rusya Ukrayna savaşında 14’üncü gün sürerken müzakerelerden ateşkes sonucu henüz alınmış değil. Ukrayna’yı dört bir yandan kuşatan Rus kuvvetleri sivil yerleşimleri vururken ülkeden kaçan Ukraynalıların sayısı 2 milyonu buldu. Ukraynalı mülteciler Avrupa ülkelerine sığınırken İngiltere’den skandal bir karar geldi. Rusya’ya yönelik yaptırım söylemleriyle gündeme gelen İngiltere’nin yalnızca 300 Ukraynalı mülteci kabul etmesi büyük tepki çekti.
Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. 14 gündür Ukrayna'da birçok kenti bombardımana tutan Rusya, uluslararası toplum tarafından da kınama ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.
Karşılıklı devam eden şiddetli çatışmaların durdurulamaması nedeniyle sokaklarda, meskun mahal ve tank geçişlerine karşı savunmanın olduğu ülkede hem Rus ordusu hem de Ukraynalı sivillere ait çok sayıda ölü ve yaralı verildi.
300 MÜLTECİ KARARI TEPKİ ÇEKTİ
Savaştan kaça Ukraynalıların sayısı 2 milyonu bulurken, komşu ülkelere sığınmaya çalışan sivillerle ilgili skandal bir detay ortaya çıktı. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya'ya karşı sert açıklamalarda bulunan ve sert yaptırımlar yapılacağı açıklamalarıyla gündeme gelen İngiltere'nin yalnızca 300 Ukraynalıya sığınma izni verdiği anlaşıldı.
Rusya'nın saldırılarından savaş mağduru Ukraynalılar, hayatta kalmak için AB ülkelerine sığınma yarışına girdi.
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) ülkeden ayrılan Ukraynalı sayısının 2 milyonu geçtiğini duyurdu.
Ukraynalı mültecilerin sayısının bu kadar yüksekken, savaş karşıtı söylemleriyle gündeme gelen İngiliz hükümetinin bu kararı, ikiyüzlü tavrı da gün yüzüne çıkardı. İngiltere'ye tepki yağarken 300 Ukraynalı mülteci kararı, "Savaşa evet, mülteciye hayır" olarak nitelendirildi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kabul edilen Ukraynalı sayısının 50'den 300'e çıkarıldığını belirtti.
Resmi verilere göre toplamda Ukrayna'dan 17 bin başvurunun yapıldığı, yaklaşık 9 bin kişinin ise evrak eksikliklerinden ötürü başvuruyu tamamlayamadığını belirtilirken, toplamda 26 bin 700'ü bulan başvuru sayısından yalnızca 300 kişinin ülkeye alınması, büyük bir skandal olarak nitelendirildi.
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