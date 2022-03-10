Rusya - Ukrayna savaşında 15. gün! Beyaz Saray'dan korkunç iddia | Avrupa'ya Çernobil uyarısı | İşte dakika dakika gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 15. günü... Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi için 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra biteceğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise yakıtın bitmesinin ardından radyasyon sızıntısı riskinin başlayacağını bildirdi.Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,"Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısı yaptı. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi için 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı.
"TÜM AVRUPA TEHLİKE ALTINDA"
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği duyuruldu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba konuya ilişkin "Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." sözleriyle Avrupa'nın tehlikede olduğunun altını çizdi.
Diğer yandan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.
ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.
Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:
"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.
GÜVENLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLACAĞIZ
Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ifade ederek, "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
08.24 ÇİN'DEN ABD'NİN RUSYA YAPTIRIMLARIYLA İLGİLİ UYARISINA TEPKİ
Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yaptırımlarla ilgili sözlerine yanıt verdi.
Yaptırımların sorunları çözmenin temel ve etkili bir yolu olmadığını ifade eden Sözcü Cao, "Çin, her türlü tek taraflı yaptırıma veya ABD'nin sınır ötesi yargı yetkisi kullanma girişimine karşıdır." dedi.
Cao, Washington yönetiminin, Ukrayna sorunu ve Rusya ile ilişkilerini ele alırken Çin'in endişelerini dikkate alması, haklarını ve çıkarlarını zedelememesi gerektiğini belirterek, "Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak üzere tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün yaptığı açıklamada Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduğunu gördüklerini, ancak "yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceğini" ifade etmişti.
07.44 BLİNKEN, ÖZBEK MEVKİDAŞI KAMİLOV İLE GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile görüşmesinde, Özbekistan'ın Ukrayna ve Afganistan'a yönelik insani yardımlarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Kamilov arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı tüm yönleriyle ele alındı.
Blinken, Özbekistan'ın hem Ukrayna'da hem de Afganistan'daki insani kriz karşısında ortaya koyduğu insani yardım çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İki bakan ayrıca Özbekistan'daki son durumu ve diğer bölgesel meseleleri ele aldı.
06.47 JAPON FİRMALAR RUSYA'DA FAALİYET DURDURUYOR, PERSONELİNİ GERİ ÇEKİYOR
Japon firmalar, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'daki faaliyetlerini durduruyor, personelini geri çekiyor.
Farklı sektörlerdeki Japon şirketler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar karşısında aldıklarını yeni kararlarını duyurdu.
Toyota Motor, "Japon hükümetinin tavsiyesi ve yerel sektörün durumuna bağlı olarak" 30 çalışan ve 20 aile üyesini Rusya'dan tahliye etme kararı aldı.
Kredi kartı şirketi JCB, Rusya içi faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.
Video oyun ve konsol üreticisi Nintendo, Rusya içinde çevrim içi mağazasını durdurduğunu açıkladı.
Telekom şirketi KDDI, Japonya'dan Rusya'ya görevli olarak gönderilen şirket personeli ve ailelerinin ülkeye geri döndüreceğini duyurdu.
Japon otomotiv üreticilerinden Nissan, Subaru, Mitsubishi'nin de benzer talimatları almaya hazırlandığı bildirildi.
Maden, inşaat ve ormancılık ekipmanları üreticisi Komatsu ile sigara üreticisi Japan Tobacco da personelini geri çekme kararı aldı.
Hava yolu şirketi Japan Airlines, geçen ay sonunda doğrudan Rusya uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.
Teikoku Databank verilerine göre Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmanın Rusya'da aktif faaliyet gösterdiği biliniyor.
04.10 ZELENSKİY SİVİLLERİN SİLAH KULLANIMINA DAİR YASAYI İMZALADI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.
Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.
Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.
Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.
Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: UKRAYNA'DAKİ KATLİAMA SON VERİN
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısı yaptı.
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.
Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu.
03.24 UAEA, UKRAYNA'DAKİ İKİ SANTRALDEN UZAKTAN VERİ AKIŞININ KESİLDİĞİNİ DUYURDU
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerinden ajansın Viyana'daki merkezine veri aktarımının kesildiğini duyurdu. Grossi, veri akışının aniden kesilmesinden endişe duyduğunu söyledi.
02.55 İSRAİL PARLAMENTOSU'NDAN ZELENSKİY'E RET
İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.
02.51 Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı
02.10: ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya MİD-29 savaş uçağı transfer etme fikrini desteklemediğini söyledi.
ABD'DEN "KİMYASAL SİLAH" İDDİASI
01.50 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.
01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.
01.13: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.
00.54: Kiev'de siren sesleri yeniden yükseliyor.
00.37: Rusya'nın sivillerin tahliyesine yönelik başlattığı ateşkes rejimi sırasında Energodar, Dniprorudny ve Vasilyevka'dan yaklaşık bin kişi tahliye edildi.
23.48: Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ''Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehlikeye atan veya tehdit eden eylemler için 160 kişi daha listeye alındı'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ''Listelenen kişiler Rusya Federasyonu'nda özellikle metalurji, tarım, ilaç, telekom ve dijital endüstrilerde önemli bir gelir kaynağı sağlayan kilit ekonomik sektörlerde yer alan 14 önde gelen oligark ve iş adamı ve aile üyelerini içerir'' denildi.
Açıklamada ayrıca, "Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' ve 'Rusya Federasyonu ile Lugansk Halk Cumhuriyeti arasında Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın hükümet kararlarını onaylayan Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi yaptırım listesine eklendi'' ifadeleri kullanıldı. Yaptırım listesine eklenen son isimlerle birlikte AB'nin Rusya'da yaptırım uyguladığı kişi sayısı 862 kişi ve 53 kuruluşa ulaştı.
23.50: Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.
23.56: Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Rusya'nın 12 bin asker, 120 top atış sistemi, 81 helikopter, 482 zırhlı araç, 317 tank, 3 gemi, 28 hava savunma sistemi, 7 insansız hava aracı, 60 yakıt tankeri ve 49 uçak kaybettiği aktarıldı.
ZELENSKİY: SAVAŞ ANCAK BÖYLE BİTER
23.41: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman basınına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi. Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, "Bunlar benim verebileceğim kararlar değil" ifadelerini kullandı.
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