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Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelere Köln'deki Türkler sahip çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Ukrayna’daki savaştan kaçan ailelere Köln’deki Türkler sahip çıktı

Son dakika haberine göre: Ukrayna'daki savaştan kaçan Kırım Tatar Türkleri, 6 günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Almanya'nın Köln kentinde Türkler tarafından karşılandı.

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