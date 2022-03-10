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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü

Son dakika: Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan’a gönderdiği İHA düşürüldü

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

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