Ankara diplomasinin merkezi olacak! Dünya liderleri tek tek geliyor
Türkiye küresel anlamda diplomasi trafiğine hız verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliği taşıyor. Bu ziyaretle birlikte bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile başlayan diplomasi zirvesi Almanya ile tamamlanmış olacak. Türkiye 1 hafta içinde dört ülkeden önemli konukları ağırlıyor. Bu süreçte sırasıyla İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, ve Almanya liderleri Türkiye'ye gelmiş olacak.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER VAR
Scholz'un, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ ZİRVESİ
Bu ziyaretle birlikte bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile başlayan diplomasi zirvesi Almanya ile tamamlanmış olacak. Bu süreçte sırasıyla İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, ve Almanya liderleri Türkiye'yi ziyaret edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı. Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
YUNANİSTAN
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi. İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu.
Miçotakis'in 13 Mart'ta Fener Rum Patrikhanesi'nde bir ayine katılmak üzere İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirten İkonomu, bu görüşmenin ardından Miçotakis'in Erdoğan ile yemekte bir araya geleceğini ifade etti.
İkonomu, Türkiye ve Yunanistan'ın tüm anlaşmazlıklara rağmen bir dizi ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Sorunlara, çözüm getirme mantığı ile yaklaşılmalı, sorunlara yenilerini ekleme mantığıyla değil." dedi.
Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getiren İkonomu, "Başbakan (Miçotakis), söyleme değil öze odaklanarak, yanılsamalar olmadan ve tabii ki Yunanistan'ın uluslararası hukuka dayalı net ve sabit tezlerinden sapmadan, pozitif bir ruh hali ile Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşacak." diye konuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın arka kısmında İstanbul motiflerine yer verildi.
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