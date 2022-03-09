Ankara diplomasinin merkezi olacak! Dünya liderleri tek tek geliyor

YUNANİSTAN

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi. İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu.

Miçotakis'in 13 Mart'ta Fener Rum Patrikhanesi'nde bir ayine katılmak üzere İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirten İkonomu, bu görüşmenin ardından Miçotakis'in Erdoğan ile yemekte bir araya geleceğini ifade etti.

İkonomu, Türkiye ve Yunanistan'ın tüm anlaşmazlıklara rağmen bir dizi ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Sorunlara, çözüm getirme mantığı ile yaklaşılmalı, sorunlara yenilerini ekleme mantığıyla değil." dedi.

Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getiren İkonomu, "Başbakan (Miçotakis), söyleme değil öze odaklanarak, yanılsamalar olmadan ve tabii ki Yunanistan'ın uluslararası hukuka dayalı net ve sabit tezlerinden sapmadan, pozitif bir ruh hali ile Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşacak." diye konuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın arka kısmında İstanbul motiflerine yer verildi.