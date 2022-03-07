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ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı: Ölenlerin sayısı 958 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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ABD’de 24 saatlik bilanço açıklandı: Ölenlerin sayısı 958 bini geçti

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 958 bin 621'e yükseldi. California, 9 milyon 5 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 639 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

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