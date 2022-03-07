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Berlin'de camiye alçak saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Berlin’de camiye alçak saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir camiye yönelik kundaklama girişiminde bulunuldu. Avluda bulunan masa ve sandalyelerin yandığı, kimsenin zarar görmediği belirtilen açıklamada, mevcut bulgulara göre bunun kundaklama olduğunun varsayıldığı kaydedildi.

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