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Türkiye'den Ukrayna adımı! Romanya sınırına sahra hastanesi kuruluyor! Gece saatlerine kadar sıcak çorba ikramı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Türkiye’den Ukrayna adımı! Romanya sınırına sahra hastanesi kuruluyor! Gece saatlerine kadar sıcak çorba ikramı...

Ukrayna - Romanya sınırında bulunan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin ve Kameraman Taha Hazar bölgedeki son durumu canlı yayında paylaştı. Tahsin, Türkiye'nin bölgeye sahra hastanesi kurduğunu söylerken, Türkiye'nin bölgede gece saatlerine kadar sıcak çorba ikramına da başladığını belirtti. İşte detaylar...

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin ve Kameraman Taha Hazar Ukrayna - Romanya sınırındaki son durumu canlı yayında paylaştı.

İşte İlhan Tahsin'in konuşmalarında öne çıkanlar:

TÜRKİYE SAHRA HASTANESİ KURUYOR

Türkiye Sağlık Bakanlığı ile gönderilen UMKE ekibiyle bu bölgeye bir Sahra Hastanesi kuruyor. Ekipler sahada çalışıyor. Bundan sonra buradan geçecek vatandaşlara sağlık hizmeti sunulacak.

TÜM VATANDAŞLAR FAYDALANABİLECEK

Bu hizmet sadece Türk vatandaşlarına verilmeyecek. Tüm vatandaşlar buradan faydalanabilecek. AFAD çadırı da bölgede aktif olarak kullanılıyor.

TÜRK KIZILAYI DA BÖLGEDE

Burada Türkiye Sahra Hastanesi kurarak bir ilki gerçekleştiriyor. Kızılay Başkanı da burada. Kızılay da burada yardımlarına devam ediyor.

SICAK ÇORBA İKRAMI DA BAŞLADI

AFAD bugünden itibaren sabah saatlerinden itibaren herkese sıcak çorba ikramı yapmaya başladı. Bu hizmet gece 23.00'e kadar sürecek. Tüm yolculara sahip çıkılıyor.

Türkiye’den Ukrayna adımı TÜRKİYE'DEN UKRAYNA ADIMI

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