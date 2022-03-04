Putin korku krallığını bir adım öteye taşıdı! Ukrayna krizinde yeni perde! ABD'den sert açıklama
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Putin'in Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı emrine ilişkin "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur." ifadesi kullanıldı. Diğer yandan açıklamada "Korku krallığını bir adım öteye taşımıştır." denildi.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur." ifadesini kullandı.
"KORKU KRALLIĞINI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMIŞTIR"
Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne yaptığı saldırıya tepki gösterildi.
Açıklamada, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santraline bombardıman düzenlemesi, korku krallığını bir adım öteye taşımıştır." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, savaş suçlarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu kent olan "Lahey", "Zaporijya" ve "Ukrayna ile Dayanışma" konu etiketleri kullanıldı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ
Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.
Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. Santralde gece saatlerinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışması sonucu yangın çıkması nükleer sızıntı endişelerine yol açmıştı.
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