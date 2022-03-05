05 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Ukrayna askeri Kulbakio Havaalanı’nı Ruslardan geri aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Son dakika: Ukrayna askeri Kulbakio Havaalanı’nı Ruslardan geri aldı

Son dakika haberi... Ukrayna’da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı.

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