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ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield: Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield: Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

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