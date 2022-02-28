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21 yaşındaki genç kızın sır ölümü: Uber şoförünün sözlerini duyan arkadaşı durdurmak istedi ama engel olamadı! 5 saat sonra...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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21 yaşındaki genç kızın sır ölümü: Uber şoförünün sözlerini duyan arkadaşı durdurmak istedi ama engel olamadı! 5 saat sonra...

Uber sürücüsüyle evinden ayrılıp ortadan kaybolan 21 yaşındaki genç kızın cesedi günün erken saatlerinde bir hastane önünde görüldü. Fakat onu oraya kimin götürdüğü bilinmiyordu. Sır ölümün bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu emniyet güçleri araştırıyor.

Amerika'da yaşamını sürdüren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ciaya Jordan Whetstone, 19 Şubat 2022'de bir festivale katılıp daha sonra sevgilisinin evine gitti. Gece yarısı evine geri dönmek için Uber çağıran genç kız, aynı şoförle yeniden dışarı çıktı.

EVİNDEN AYRILDIKTAN 5 SAAT SONRA HASTANEDE CESEDİ BULUNDU

Tam 5 saat sonra sabahın erken saatlerinde New Orleans Hastanesi'nin önünde cansız bedeni bulundu. Fakat Ciaya'yı oraya kimin bıraktığı ve ölüm nedeni hâlâ gizemini koruyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADI"

Dindar bir Hristiyan öğrencisi olan Ciaya Jordan, ölü bulunmadan altı gün önce erkek arkadaşı ve en iyi arkadaşlarıyla bir hafta süren Mardi Gras Festivali'ne katıldı. Üniversite için ağustos ayından beri New Orleans'ta yaşayan Ciaya, Instagram'da heyecanla geceden birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında ise "İlk Mardi Gras Festivali'm hayal kırıklığına uğratmadı" yazıyordu.

Genç kız festival sonrası erkek arkadaşının evine uğradı. Ardından gömleğini değiştirmek için gece yarısı Uber çağırıp kendi evine dönmek istedi, ancak başına gelecekleri bilmiyordu. Ciaya, gece yarısı evine dönüp ardından Uber sürücüsüyle yeniden dışarı çıktı ve ortadan kayboldu. Öte yandan Ciaya'nın oda arkadaşı Reese White, genç kızın şoförle birlikte dairesinden ayrılmasını engellemeye çalıştığını söyledi. White, Ciaya'nın "Bu benim arkadaşım, onunla yeni tanıştım" dediğini ekledi.

UBER SÜRÜCÜSÜ: PARTİ'YE GİTMEYİ SEVER MİSİN?

Arkadaşlarından biri ise saat 01.30'da genç kızla telefonda konuştuğunu ve Uber sürücüsünün ona "Parti'ye gitmeyi sever misin?" diye sorduğunu duyup, onu geri arayacağını söylediğini ama asla aramadığını iddia etti.

5 SAAT HABER ALINAMADI

Tam 5 saat haber alınamayan Ciaya'nın bedeni New Orleans Hastanesi'nin önüne atılmış şekilde ölü bulundu. Ancak genç kızı oraya kimin bıraktığı ve ölüm nedeni bilinmiyor.

UBER SÜRÜCÜLERİNİN YOLCU ALMASI YASAKLANDI

Olayla ilgili polis soruşturmayı sürdürse de henüz bunu kimin yaptığına dair bir kanıta rastlayamadı. Yetkililer soruşturmanın sonucuna kadar tüm Uber sürücülerinin yolcu almasını yasakladı.

"BUNU HAK ETMEDİ"

Kuzeni Grace Sutton, Uber sürücüsünü hedef alarak "Ciaya, Mardi Gras Festivali'ndeydi ve onu bıraktığı zamana kadar büyük bir zaman farkı var" dedi. Uzun zamandır arkadaşı olan Kassidy Crosby, "Ciaya gerçekten iyi bir insandı, bunu hiçbir şekilde hak etmedi. Babası ve babam hayatım boyunca en iyi arkadaşlardı, bu yüzden her zaman çok yakın olduk" ifadelerini kullandı.

"BİLMENİ İSTEDİM, SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Yas tutan bir akrabası ise, ölmeden iki gün önce Whetstone'dan son kısa mesajı aldığını söyledi. Mesajda "Son zamanlarda aklımdasın. Ama bilmeni istedim, seni çok özledim" yazıyordu.

Gizemli ölümün ardından Ciaya'nın cesedi hala ailesine teslim edilmedi. Üvey babası Chris Ferrand, ailesinin cesedini Güney Carolina'ya götürmeye çalıştığını ve o zamana kadar herhangi bir soruşturmaya müdahale etmek istemediğini söyledi.

Chris Ferrand, "Olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan resmi adli tıp sonucunu beklemek istiyorum. Şu anda endişem Ciaya'yı eve götürmek" diye konuştu. Yetkililer, genç kızın gizemli ölüm sonucunun yaklaşık iki ay sürebileceğini bildirdi.

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