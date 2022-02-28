21 yaşındaki genç kızın sır ölümü: Uber şoförünün sözlerini duyan arkadaşı durdurmak istedi ama engel olamadı! 5 saat sonra...

"BİLMENİ İSTEDİM, SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Yas tutan bir akrabası ise, ölmeden iki gün önce Whetstone'dan son kısa mesajı aldığını söyledi. Mesajda "Son zamanlarda aklımdasın. Ama bilmeni istedim, seni çok özledim" yazıyordu.

Gizemli ölümün ardından Ciaya'nın cesedi hala ailesine teslim edilmedi. Üvey babası Chris Ferrand, ailesinin cesedini Güney Carolina'ya götürmeye çalıştığını ve o zamana kadar herhangi bir soruşturmaya müdahale etmek istemediğini söyledi.

Chris Ferrand, "Olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan resmi adli tıp sonucunu beklemek istiyorum. Şu anda endişem Ciaya'yı eve götürmek" diye konuştu. Yetkililer, genç kızın gizemli ölüm sonucunun yaklaşık iki ay sürebileceğini bildirdi.