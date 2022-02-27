Son dakika: "Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı" iddiası
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken son derece kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna tarafından öne sürülen iddiaya göre; Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı. Peki, Valeri Gerasimov kimdir? Ne zaman Rusya Genelkurmay Başkanlığı görevine gelmiştir? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Ukrayna tarafından gelen bir iddiaya göre; Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı.
Rus Lider Putin, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yapmıştı.
Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi. Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum." ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.
VALERI GERASIMOV KİMDİR?
Valeri Vasilyeviç Gerasimov, 8 Eylül 1955 tarihinde Rusya'ya bağlı Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da dünyaya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 9 Kasım 2012 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı olarak göreve atandı.
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