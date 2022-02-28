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Yunanistan'dan Rusya iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Yunanistan’dan Rusya iddiası

Yunanistan, Yunan asıllı Ukrayna vatandaşlarının ölümüne neden olan bombalamaların, Rusya tarafından yapıldığına dair kanıt bulunduğunu kaydetti.

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