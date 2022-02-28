Rusya - Ukrayna savaşında 5. gün! İşte dakika dakika son gelişmeler | 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor | Putin'in tehdidi dehşete düşürdü
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 5. güne girildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. AB tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizat satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet televizyonunda yaptığı 'Nükleer' tehdit dünyayı dehşete düşürdü. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Rusya'nın Ukrayna işgalinde her şehirden çatışma haberleri geliyor. Rusya'ya ait 5 kilometrelik askeri konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken uydudan görüntülendi. Rusya Ukrayna savaşında 5. güne girilirken gece saatlerinde birçok bölgeden patlama sesleri geldi.
İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşından sıcak gelişmeler:
05.40 Çerkassi şehri çevresinde ağır bombardıman sürüyor.
05.16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych: 11 nakliye gemisi Odessa'ya gidiyor.
04.05: Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.
04.02 Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.
03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.
02.57: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.
02.38: Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü açıkladı.
5 KİLOMETRELİK RUS ASKERİ KONVOYU KİEV'E İLERLİYOR
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu.
Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.
02.36: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.
01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı.
00.35: Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.
00.26: Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.
23.59: ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, "ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" ifadelerine yer verdi.
23.55: BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.
23.45: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda bin 67 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.
23.10: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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