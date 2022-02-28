Rusya - Ukrayna savaşında 5. gün! İşte dakika dakika son gelişmeler | 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev’e ilerliyor | Putin’in tehdidi dehşete düşürdü

00.26: Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

23.59: ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, "ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" ifadelerine yer verdi.

23.55: BM Güvenlik Konseyi, 193 üye ülkenin katılacağı BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda yarın olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.