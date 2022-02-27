Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar: Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur
Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı savaşın 4. gününde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Rus Lider Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi. Bütün dünyayı panikleten bu gelişme sonrası tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda" çağrısı yaptı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, “tehlikeli” ve “sorumsuz” olarak nitelendirdi. Öte yandan Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.
"DİRENİŞİMİZ ARTACAK"
Rusya'nın saldırılarının Lahey'deki uluslararası mahkemeye taşınması için yeterli kanıt oluştuğunu ifade eden Bodnar, "Biz Lahey'de bulunan uluslararası mahkemeye başvuru yaptık ve savaşın sona ermesini istiyoruz. Gece boyunca hem havadan hem de karadan ülkemize füze atılıyordu. Ruslar Kiev'e girmek istiyorlardı ama Harpov'a girdiler. Son bilgilere göre Harpov'a giren birliklerin silahları alındı ve yok edildi. Ruslar, Karadeniz'de bulunan yabancı gemilere ateş edip ele geçiriyorlar. Biz bu saldırılara direniyoruz" dedi.
Bugün saat 14.00 itibariyle Rusya'nın kayıplarına ilişkin bilgi de veren Bodnar, "4 bin 300 kişi, 26 helikopter, 27 uçak, 706 zırhlı taşıyıcı, 146 tank, 50 top, 2 tane gemi zayiatları oldu. Bu da demek oluyor ki direnişimiz artacaktır. Asla ve asla müzakerelerden vazgeçmiyoruz. Rusya'nın topraklarımızdan çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.
"SAVUNMAMIZDA BAYRAKTAR'LAR ÇOK ETKİLİ"
Büyükelçi Bodnar, Türkiye'den aldıkları Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'lerin savunmalarında etkili olduğunu söyleyerek, "Savunma araçlarımız işin başında ve uluslararası destek almaya başladık bu bağlamda askeri araçları yok eden Bayraktar'lar da çok etkili. Cumhurbaşkanımız uluslararası lejyonun oluşturulacağını duyurdu. En yakın zamanda Ukrayna'nın savunmasına katılmak isteyen herkes için bilgileri paylaşacağız. Rusya bugün onlarca sivil altyapıyı vurdu ve ambulanslara ateş ediyor. Kurdukları kontrol noktalarında ailece insanları öldürüyor. Sivil halkı öldürmek ve paniği yaymak için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Yaklaşıp 1 saat öncesinde bir rahip yakalandı ve alışveriş merkezini patlatmak istediği öğrenildi. Elimizde 300'den fazla Rus rehine var" dedi.
"İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERE İHTİYACAĞIMIZ VAR"
Bodnar, Türk halkının yardımlarını da unutmayacaklarını vurgulayarak, "Bir gün içerisinde 1.5 milyon lira ve 12 bin dolar topladık. Şimdiden Ukrayna'ya birkaç TIR insani yardım gönderdik ve yeni araçlar da hazırlanıyor. İlaç ve tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH KULLANMASI DÜNYANIN SONU OLUR"
Bodnar, Rusların nükleer silah kullanacağı iddialarıyla ilgili de, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Rusya nükleer silah kullanırsa bunun olumsuz etkisi de kendi ülkesine gelmiş olur. Dünyanın sonunun yakınlaştıracak nükleer savaşı tetikler. Rusya bunu korkutmak için kullanıyor. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda. Rusya tüm dünyadan ihraç edildi. Bir çok ülke uçuşlardan, swift sisteminden ve gazdan vazgeçti. Hasta Putin'i dünyadan ihraç etmeliyiz. Rusya'da başka makamlarla görüşmemiz lazım" dedi.
NATO'DAN UYARI
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.
NATO'nun Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını vermişti.
Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı.
Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.
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