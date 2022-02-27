Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar: Rusya’nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur

"RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH KULLANMASI DÜNYANIN SONU OLUR"



Bodnar, Rusların nükleer silah kullanacağı iddialarıyla ilgili de, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Rusya nükleer silah kullanırsa bunun olumsuz etkisi de kendi ülkesine gelmiş olur. Dünyanın sonunun yakınlaştıracak nükleer savaşı tetikler. Rusya bunu korkutmak için kullanıyor. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda. Rusya tüm dünyadan ihraç edildi. Bir çok ülke uçuşlardan, swift sisteminden ve gazdan vazgeçti. Hasta Putin'i dünyadan ihraç etmeliyiz. Rusya'da başka makamlarla görüşmemiz lazım" dedi.

NATO'DAN UYARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını, "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi.



NATO'nun Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar atmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın caydırıcı kuvvetlerini özel savaş durumuna geçirmesi talimatını vermişti.

Putin'in kararının ardından ABD basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı.



Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.