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Son dakika: Ünlü model Anastasiia Lenna Ukrayna ordusuna katıldı! Rusya'ya bu mesajı verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Ünlü model Anastasiia Lenna Ukrayna ordusuna katıldı! Rusya’ya bu mesajı verdi

Ukraynalı model Anastasiia Lenna, Rus işgaline karşı savaşmak için orduya katıldığını açıkladı. Eline silah alan Lenna, "Ukrayna sınırını işgal amacıyla geçen herkes öldürülecek!" diyerek Rusya'ya gözdağı verdi.

Ukraynalı ünlü model Anastasiia Lenna, Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.

RUSYA'YA GÖZDAĞI

Eline silah alan Lenna, "Ukrayna sınırını işgal amacıyla geçen herkes öldürülecek." diyerek Rusya'ya mesajı verdi.

GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Lenna, Tayland merkezli, uluslararası güzellik yarışması Miss Grand International'da 2015'te Ukrayna'yı temsil etmişti.

TAKİPÇİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

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