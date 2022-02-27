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Son dakika: Rus ordusu Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük uçağını vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Rus ordusu Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük uçağını vurdu

Rusya - Ukrayna savaşı dördüncü gününde. İki ülke arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, savaş acı yüzünü her yönüyle göstermeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, Kiev Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük uçağı An-225 Mriya'nın Rusya tarafından vurulduğu görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün yaşanıyor. Ukrayna ordusu ve gönüllüler Rus ordusuna karşı büyük bir direniş gösterirken, dün Kiev sokaklarında savaşın en şiddetli günü yaşandı. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar sürerken, bugün taraflar müzakere konusunda anlaştı ve iki ülkenin heyetleri arasında görüşme başladı.

RUS ORDUSU DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞINI VURDU

Öte yandan savaşın ardında bıraktı zayiatlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Rus Özel Kuvvetleri'nce savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomal Havalimanı'nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Ukrayna ordusu görüntüler yayınlayarak Dünyanın en büyük uçağının Rusya tarafından tahrip edildiğini açıkladı.

Antonov şirketince "Buran Uzay Mekiğini" taşıma amacıyla üretilen An-225, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalmıştı. Antonov An-225 üretildiği ilk tarihten bu yana dünyanın en ağır yüklerinin taşımacılığında kullanılıyordu.

İSTANBUL HAVALİMANINA DA GELMİŞTİ

An-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle "En Büyük Kalkış Ağırlığı" alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.

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