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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 217'ye çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Brezilya’daki sel felaketinde ölü sayısı 217’ye çıktı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

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