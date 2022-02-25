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DSÖ'den Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık fon

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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DSÖ’den Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık fon

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelere tıbbi malzeme sağlanması için 3,5 milyon ABD doları değerinde acil durum fonu oluşturulduğunu açıkladı.

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