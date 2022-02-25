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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre: Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ülkenin Sumatra Adası'nın kuzeyinde yerel saatle 04,39'da yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.

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