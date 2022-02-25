Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka seslendi! Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor
Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşının 2. gününde halka video mesaj ile seslendi. Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." dedi. Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslendiği video mesajında, Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.
Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.
Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.
Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.
"BİZİM İÇİN SAVAŞIN! SAVAŞA KARŞI SAVAŞIN"
Zelenskiy, Rusya'nın eninde sonunda savaşı ve saldırıyı durdurmak için Ukrayna'yla görüşeceğine dikkati çekerek ne kadar önce görüşme başlarsa Rusya'nın o kadar az kaybı olacağını vurguladı.
Ukrayna'nın kaderinin ancak Ukraynalılarda olduğunun altını çizen Zelenskiy, "kruz füzelerinin özgürlüklerine karşı çaresiz olduğunu" dile getirdi.
Zelenskiy, dün Ukrayna'ya karşı protestolar düzenleyen Ruslara seslenerek "Sizi görüyoruz. Bu demektir ki; siz bizi duydunuz. Bu da demek ki bize güvenmeye başladınız. Bizim için savaşın. Savaşa karşı savaşın." dedi.
"SAVAŞ KARŞITI KOALİSYONA İHTİYACIMIZ VAR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukraynanın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak, "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.
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