Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka seslendi! Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor

Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.

Zelenskiy, "düşmanın" çoğu bölgede durdurulduğuna ve savaşın hala devam ettiğine dikkati çekerek hava savunma sistemlerinin gökyüzünü koruduğunu ancak Rus güçlerinin uçaklarının alçakça özellikle Kiev'de meskun mahalleri hedef aldığını bildirdi.