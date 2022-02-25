Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

VLADİMİR ZELENSKİY KİMDİR?

Vladimir Zelenskiy, 1978 yılında Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren tiyatro tutkusu olan Zelenskiy, henüz ortaokul yıllarında ünlü komedi televizyon programı KVN'de rol almaya başladı.

Hukuk fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda bir grup arkadaşıyla birlikte "95 Kvartal" adlı komedi grubunu kurdu. Komedi gösterileri için senaryolar yazan Zelenskiy, farklı televizyon programlarında boy gösterdikçe Ukrayna'nın en ünlü ekran yüzlerinden biri oldu.