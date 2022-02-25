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Haberler Galeri Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? 2019 yılında yapılan seçimlerde, 5 yıldır ülkeyi yöneten Petro Poroşenko devlet başkanlığı koltuğunu Vladimir Zelenskiy'e devretti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in hayat hikayesi araştırılma başlandı. Peki, Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne? İşte Vladimir Zelenskiy hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 13:00
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Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

Vladimir Zelenskiy kimdir? Rusya'nın 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlamasının ardından savaş çanları balmaya başlamıştı. Moskova yönetiminin Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlaması sonrası gözler Ukrayna Devlet Başkanı'na çevrildi. Peki, Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne? İşte Vladimir Zelenskiy hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

ZELENSKİ KOMEDYEN Mİ, MESLEĞİ NE?

Volodimir Zelenski komedyen ve siyasetçidir.

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Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

VLADİMİR ZELENSKİY KİMDİR?

Vladimir Zelenskiy, 1978 yılında Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren tiyatro tutkusu olan Zelenskiy, henüz ortaokul yıllarında ünlü komedi televizyon programı KVN'de rol almaya başladı.

Hukuk fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda bir grup arkadaşıyla birlikte "95 Kvartal" adlı komedi grubunu kurdu. Komedi gösterileri için senaryolar yazan Zelenskiy, farklı televizyon programlarında boy gösterdikçe Ukrayna'nın en ünlü ekran yüzlerinden biri oldu.

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Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

"Kvartal 95" grubu, "Halkın Hizmetkârı" da dahil birçok komedi dizisine imza attı.

Ukrayna'nın en popüler komedi programı olan "Veçernıy Kvartal"da Zelenskiy, siyasi ve sosyal konulardaki hiciv ağırlıklı şovlarıyla kendini milyonlara sevdirdi.

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Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?

MAYDAN OLAYLARINDA SAHNEDE

Ukrayna'da 2013 yılında patlak veren iktidar karşıtı gösterilere destek veren Zelenskiy, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı milislere karşı savaşan askerler için birçok konser ve gösteri organize etti.

Zelenskiy'nin yapımcısı olduğu "95 Kvartal" grubunun Ukrayna ordusuna yaptığı bağışlar medyada gündeme geldi.