HaberlerGaleriVladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?
Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?
Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? 2019 yılında yapılan seçimlerde, 5 yıldır ülkeyi yöneten Petro Poroşenko devlet başkanlığı koltuğunu Vladimir Zelenskiy'e devretti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in hayat hikayesi araştırılma başlandı. Peki, Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne? İşte Vladimir Zelenskiy hakkında merak edilenler...