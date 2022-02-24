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Rusya'nın Ukrayna işgali başladı! Dünyadan peş peşe tepkiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Rusya’nın Ukrayna işgali başladı! Dünyadan peş peşe tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in kararının ardından dünyadan da tepkiler peş peşe geldi. İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna savaşı resmen başladı. Donbas bölgesi başta olmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama sesleri geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ancak Kiev'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. hava operasyonları dışında Ukrayna'nın da yerden karşılık verdiği belirtildi. İşte sıcak bölgeden son dakika haberleri...

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dombas'a harekat emri vermesi dünyadan tepkiler geliyor.

Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi. Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi.

NATO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

ABD BAŞKANI BİDEN'DAN TEPKİ
Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zelenski ile görüştüm, Ukrayna'daki korkunç olaylar bizi dehşete düşürdü" ifadelerini kullanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya askeri operasyonlarını durdurmalı" şeklinde konuştu.

KANADA'DAN OPERASYONU DURDUR ÇAĞRISI
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.

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