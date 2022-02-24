Rusya’nın Ukrayna işgali başladı! Dünyadan peş peşe tepkiler

NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zelenski ile görüştüm, Ukrayna'daki korkunç olaylar bizi dehşete düşürdü" ifadelerini kullanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya askeri operasyonlarını durdurmalı" şeklinde konuştu.