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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Brezilya’daki sel felaketinde ölü sayısı 200’ü aştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi. Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu

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