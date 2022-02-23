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Avustralya'da uçak kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Avustralya’da uçak kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Victoria eyaletinin Gippsland bölgesinde düşen küçük uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Polisin, uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlattığı soruşturma devam ediyor.

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