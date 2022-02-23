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Fransa’da namaz kılan üniversite öğrencisine kamerayla İslamofobik taciz

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Fransa’da namaz kılan üniversite öğrencisine kamerayla İslamofobik taciz

Fransa’da Reims Üniversitesinde mescit olmadığı için boş sınıfta namaz kılan Müslüman öğrenci izni dışında görüntüleri çekilerek İslamofobik tacize uğradı.

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