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Rusya - Ukrayna krizi faturalara yansıyacak! Doğal gaz fiyatları Avrupa'da yüzde 10 artış gösterdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Rusya - Ukrayna krizi faturalara yansıyacak! Doğal gaz fiyatları Avrupa’da yüzde 10 artış gösterdi

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin ardından doğal gaz fiyatları da etkilendi. Yaşanan krizin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10’dan fazla artış gösterdi. İşte yaşanan krize yönelik yaşanan son dakika gelişmesi...

Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden gerginliğin bir krize dönüşmesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.

YÜZDE 10'LUK ZAM YANSIDI

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı salı gününü 79,90 avro civarında kapatmıştı.

81 avro üzerinde güne başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 17.12'de dün kapanışa göre yüzde 10'dan fazla artarak 88 avroya yükseldi.

DOĞAL GAZ ARZINDA DARALMAYA YOL AÇTI

Söz konusu doğal gaz fiyatları dün de yüzde 10'dan fazla artmıştı. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna geriliminin artmasının doğal gaz arz daralması endişelerine yol açması etkili oldu.

NE OLMUŞTU?

Almanya, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini Moskova'nın resmen tanıma kararına tepki olarak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin ruhsatlandırma sürecini dün durdurmuştu.

Proje sürecinin dondurulmasının ardından Avrupa enerji piyasalarında, doğal gaz fiyatlarının yükselmesi için Rusya'nın suni bir arz kısıntısı oluşturabileceği endişeleri de fiyatların yükselişini destekledi.

Enerji fiyatları, hem Ukrayna krizi hem de Kovid-19 salgını sonrası ekonomilerin toparlanmasıyla Doğu Asya'da artan talep nedeniyle geçen yılı rekor seviyelerde tamamlamıştı.

"2.000 € ÖDEYECEKLERİ CESUR YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ"

Mevdeyev Kuzey Akım 2'nin durdurulmasına ilişkin Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceğini söyledi.

Medvedev "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.

AB ÜLKELERİ DOĞAL GAZIN YÜZDE 90'INI İTHAL EDİYOR

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.

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