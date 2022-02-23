Son dakika: Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 198’e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarında 9'uncu güne girilirken, Petropolis Belediyesi yetkilileri, hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e ulaştığını ve şu ana kadar yakınları tarafından bildirilen kayıp kişilerin sayısının ise 69 olduğunu açıkladı.



HAYATINI KAYBEDEN 181 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden 181 kişinin kimliği belirlenirken, diğer hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için ailelerinin beklendiği belirtildi. Yüzlerce şehir sakininin evsiz kaldığı felaket sonrası barınaklarda hala 811 kişinin kaldığı bildirildi.