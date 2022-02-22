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Rusya-Ukrayna gerilimi | NATO-Ukrayna Komisyonu'ndan olağanüstü toplanma kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Rusya-Ukrayna gerilimi | NATO-Ukrayna Komisyonu’ndan olağanüstü toplanma kararı

Son dakika haberi... NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

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