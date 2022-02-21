Donetsk ve Luhansk’ta büyük kutlama! Bağımsızlık haberi sonrası Rus bayraklarıyla sokağa çıktılar!

MİLLİYETÇİLİK BU TOPRAKLARDAN KAYBOLMADI

Komünist partinin ulusallaşma süreci, devletleşme süreci bir formalitenin ötesine geçmedi. İlkeler deklare edildi ama kullanılmadı. Gerçekte Sovyet Cumhuriyetlerinin egemenlik hakları çok fazla yoktu. Lenin'in Sovyetleri inşa etme konusunda ilkeleri teknik olarak hesaba katılmadı. Devletin temelleri bu devrim tarafından ortaya çıkmıştı ve bunlar yıkıcı fantezilerin olması ötesine geçmedi. Komünist partinin liderleri güçlü bir hükümet sistemi kurduklarından gayet emindiler. Milliyetçilik bu topraklardan kaybolmadı. 1980'lerin ortasında artan sorunlara karşı milliyetçilik konusu bir fikir olmaktan çıktı ve mevcut liderlerin iştahla baktıkları bir şey haline geldi.