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Donetsk ve Luhansk'ta büyük kutlama! Bağımsızlık haberi sonrası Rus bayraklarıyla sokağa çıktılar!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Donetsk ve Luhansk’ta büyük kutlama! Bağımsızlık haberi sonrası Rus bayraklarıyla sokağa çıktılar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalamasının ardından iki bölgede de vatandaşlar sokağa çıkarak Rus bayraklarıyla kutlama yaptı. Sokaklarda ayrıca havai fişek gösterilerine de yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını ilan etmesinin ardından iki bölgedeki ayrılıkçılar sokaklara çıkarak Rus bayraklarıyla kutlama yaptı.

İŞTE PUTİN'İN BÖLGEYE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

DOĞU UKRAYNA'DA DURUM KRİTİK

Donbass Bölgesi tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası. Doğu Ukrayna'da durum kritik. Ben yalnızca mevcut politik gerçekler üzerinden konuşuyorum. ne kadar faydalı olduklarının dışında konuşuyorum. Bu bir ulus inşasının bir parçası olmamalı. Ben kimseyi suçlamıyorum. Burada iç savaştan evvel çok kritik bir durum vardı.

MİLLİYETÇİLİK BU TOPRAKLARDAN KAYBOLMADI

Komünist partinin ulusallaşma süreci, devletleşme süreci bir formalitenin ötesine geçmedi. İlkeler deklare edildi ama kullanılmadı. Gerçekte Sovyet Cumhuriyetlerinin egemenlik hakları çok fazla yoktu. Lenin'in Sovyetleri inşa etme konusunda ilkeleri teknik olarak hesaba katılmadı. Devletin temelleri bu devrim tarafından ortaya çıkmıştı ve bunlar yıkıcı fantezilerin olması ötesine geçmedi. Komünist partinin liderleri güçlü bir hükümet sistemi kurduklarından gayet emindiler. Milliyetçilik bu topraklardan kaybolmadı. 1980'lerin ortasında artan sorunlara karşı milliyetçilik konusu bir fikir olmaktan çıktı ve mevcut liderlerin iştahla baktıkları bir şey haline geldi.

UKRAYNA HALKI İÇİN İYİ ŞARTLAR OLUŞMADI

Batı yanlısı medeniyet tercihi, Ukrayna halkı için herhangi bir şekilde iyi şartlar oluşturmadı. Rusya'ya karşı jeopolitik bir düşmanlık söz konusu. Rusya'dan Batı bankalarında çalışan milyarlarca dolar da ayrı bir konu. Bir takım radikaller ve milliyetçiler kültürel ve dinsel yakınlıktan dolayı gelen dostluğu istemiyorlardı. Aslında yöneticiler kendilerini seçen halka bu anlamda ihanet ettiler ve radikal bir takım politikalar benimsemeye başladılar.

SOVYETLERİN YAPTIĞI TEMELE KONULAN BİR MAYINDI

Odessa'da insanlar canlı canlı yakıldı. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı.

Donetsk ve Luhansk’ta büyük kutlama! DONETSK VE LUHANSK'TA BÜYÜK KUTLAMA!

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