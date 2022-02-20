Libya’da Rus Wagner'in paralı askerleri Cufra Hava Üssü’ne çekiliyor
Libya'nın güneydoğusundaki Cufra kentinde sivil bölgelerde bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı askerler Cufra Hava Üssü’ne çekilmeye başladı.
Başkent Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyonunun haberinde, Wagner'e bağlı paralı askerlerin dört gün önce Cufra'nın sivil bölgelerini terk etmeye başladığı kaydedildi.
Haberde paralı askerlerin terk ettiği tesisler arasında iklimlendirme ve soğutma enstitüsü, şehrin su deposu, idari merkezler, inşaat alanları ve Veddan-Sirte kara yolunda bulunan bir askeri karargahın da yer aldığı bildirildi.
Çekilme operasyonunun sürdüğüne işaret edilen haberde, bazı stratejik noktaların askeri teçhizat ikmallerinin devamlılığı için boşaltılmadığı kaydedildi.
LİBYA'DAKİ PARALI ASKERLER
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı asker olduğunu söylemişti.
Libya'da 2019'dan beri varlık gösteren Wagner'e bağlı paralı askerler, Cufra'nın yanı sıra ülkenin doğusundaki Sirte'de konuşlanmış durumda.
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