20 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya’da Rus Wagner'in paralı askerleri Cufra Hava Üssü’ne çekiliyor

Libya’da Rus Wagner'in paralı askerleri Cufra Hava Üssü’ne çekiliyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
ABONE OL
Libya’da Rus Wagner’in paralı askerleri Cufra Hava Üssü’ne çekiliyor

Libya'nın güneydoğusundaki Cufra kentinde sivil bölgelerde bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı askerler Cufra Hava Üssü’ne çekilmeye başladı.

Başkent Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyonunun haberinde, Wagner'e bağlı paralı askerlerin dört gün önce Cufra'nın sivil bölgelerini terk etmeye başladığı kaydedildi.

Haberde paralı askerlerin terk ettiği tesisler arasında iklimlendirme ve soğutma enstitüsü, şehrin su deposu, idari merkezler, inşaat alanları ve Veddan-Sirte kara yolunda bulunan bir askeri karargahın da yer aldığı bildirildi.

Çekilme operasyonunun sürdüğüne işaret edilen haberde, bazı stratejik noktaların askeri teçhizat ikmallerinin devamlılığı için boşaltılmadığı kaydedildi.

LİBYA'DAKİ PARALI ASKERLER

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 12 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7 binden fazla paralı asker olduğunu söylemişti.

Libya'da 2019'dan beri varlık gösteren Wagner'e bağlı paralı askerler, Cufra'nın yanı sıra ülkenin doğusundaki Sirte'de konuşlanmış durumda.

Putin ile Macron arasında önemli görüşme PUTİN İLE MACRON ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA