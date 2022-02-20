Libya’da Rus Wagner’in paralı askerleri Cufra Hava Üssü’ne çekiliyor

Başkent Trablus merkezli Libya el-Ahrar televizyonunun haberinde, Wagner'e bağlı paralı askerlerin dört gün önce Cufra'nın sivil bölgelerini terk etmeye başladığı kaydedildi.

Haberde paralı askerlerin terk ettiği tesisler arasında iklimlendirme ve soğutma enstitüsü, şehrin su deposu, idari merkezler, inşaat alanları ve Veddan-Sirte kara yolunda bulunan bir askeri karargahın da yer aldığı bildirildi.