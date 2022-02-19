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Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin, Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

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