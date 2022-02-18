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Son dakika: İngiltere’den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna’yı terk edin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: İngiltere’den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna’yı terk edin

Son dakika haberi.. İngiltere olası bir Rusya-Ukrayna savaşı için vatandaşlarını uyardı ve “Ukrayna’yı terk etmeliler” dedi. Ayrıca İngiltere, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilimden ötürü vatandaşlarına "zorunlu seyahatler" dışında Belarus'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İngiltere olası bir Rusya-Ukrayna savaşı için vatandaşlarını uyardı ve "Ukrayna'yı terk etmeliler" açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE, VATANDAŞLARINA BELARUS'A SEYAHAT ETMEMELERİ UYARISI YAPTI

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Belarus'un, Yelsk, Mazyr, Rechitsa, Luninets, Gomel, Asipovichy, Baranovichi ve Brest şehirlerine seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Belarus'un geri kalanına ise "zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi" tavsiyesi edildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Geçen aydan bu yana, Belarus sınırları da dahil Ukrayna sınırlarında Rus kuvvetlerinin birikmesi, askeri harekat tehdidini artırdı. Askeri harekatın gerçekleşmesi durumunda konsolosluk yardımı sunma kabiliyetimiz sınırlı olacaktır."

İngiltere, 11 Şubat'ta da vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etmişti.

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