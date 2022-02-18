Son dakika: İngiltere’den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna’yı terk edin

İNGİLTERE, VATANDAŞLARINA BELARUS'A SEYAHAT ETMEMELERİ UYARISI YAPTI

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Belarus'un, Yelsk, Mazyr, Rechitsa, Luninets, Gomel, Asipovichy, Baranovichi ve Brest şehirlerine seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.