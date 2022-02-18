Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko görüştü
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi. Ukrayna krizi hakkında açıklama yapan Rus devlet adamı Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor." dedi.
Ukrayna sınırında ortak tatbikat yapan iki ülkenin lideri Kremlin'de bir araya geldi. Bölgedeki tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde gerçekleştirilen zirveden son derece dikkat çekici mesajlar geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin'de bir araya geldi. Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikatlara imza atan iki ülkenin lideri kameralara son derece samimi pozlar verdi.
Macron görüşmesi ile gündem olan uzun masanın yerini ufak bir masanın aldığı görülürken Belarus liderine PCR testi yaptırıp yaptırmadığını soran Putin, Lukaşenko'ya sarıldı.
'Sizle düzenli olarak temas halindeyiz. Ancak 2022'de yüz yüze ilk kez görüşüyoruz' diyen Putin, konuşulacak çok konu olduğunu belirtti.
İki ülkenin ortak tatbikatlarda aktif bir aşamada olduklarının altını çizen Putin, yarın önemli bir tatbikata katılacaklarını söyledi.
Lukaşenko ise 'Tüm dünyayı yarın Ukrayna'ya saldıracağımız, orayı yok edeceğimiz yönünde korkutuyorlar' dedi. Belarus lideri böyle bir niyetlerinin olmadığının altını çizdi.
İki liderin görüşme kapsamında bölgedeki son durumu ve askeri işbirliğini ele alması bekleniyor.
PUTIN-LUKASENKO ZİRVESİ SONRASI KRİTİK MESAJ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna krizine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor." dedi. Putin ayırca, "Kiev yönetiminin yapması gereken tek şey masaya oturmak." ifadelerini kullandı.
2014'TE DE REDDETMİŞTİ
Rusya Ukrayna sınırındaki askeri varlığının bir işgal hazırlığı olmadığını her fırsatta dile getiriyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.
Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.
KRİZ O ADIMLA BAŞLADI
Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.
Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.
Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.
Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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