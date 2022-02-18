Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko görüştü

'Sizle düzenli olarak temas halindeyiz. Ancak 2022'de yüz yüze ilk kez görüşüyoruz' diyen Putin, konuşulacak çok konu olduğunu belirtti.

İki ülkenin ortak tatbikatlarda aktif bir aşamada olduklarının altını çizen Putin, yarın önemli bir tatbikata katılacaklarını söyledi.

Lukaşenko ise 'Tüm dünyayı yarın Ukrayna'ya saldıracağımız, orayı yok edeceğimiz yönünde korkutuyorlar' dedi. Belarus lideri böyle bir niyetlerinin olmadığının altını çizdi.

İki liderin görüşme kapsamında bölgedeki son durumu ve askeri işbirliğini ele alması bekleniyor.