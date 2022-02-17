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Ukrayna halkı bayraklarına sarıldı! Vatanımızı savunmak için hazırız! Bölgedeki Türkler Ukraynalıların Erdoğan sevgisini anlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Ukrayna halkı bayraklarına sarıldı! Vatanımızı savunmak için hazırız! Bölgedeki Türkler Ukraynalıların Erdoğan sevgisini anlattı

ABD ve Rusya'dan gelen açıklamaların ardından Ukrayna'da gerilim yükselse de Zelenski'nin, 16 Şubat'ta olası Rus işgaline karşı ülkesine "millik birlik" çağrısında bulunmasının ardından ülkenin dört bir tarafında halk sokağa çıkarak ülkelerinin bayraklarını açtı. Araçlarla konvoylar düzenleyen Ukraynalılar "Biz vatanımızı savunmak için hazırız. Savaştan korkmuyoruz" mesajını verdi. Diğer yandan bölgede yaşayan Türk dönerci Yener Atıcı yaptığı açıklamada "Burada Türkleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Türkiye'nin çabalarını değerli buluyorlar" ifadelerini kullandı.

16 Şubat'ı Ulusal Birlik Günü ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski, "Henüz bir geri çekilme görmüyoruz" dedi. Ancak Ukrayna'da hayat normal seyrinde devam ediyor. Zelenski'nin, 16 Şubat'ta olası Rus işgaline karşı ülkesine "millik birlik" çağrısında bulunmasının ardından ülkenin dört bir tarafında halk sokağa çıktı.

BAYRAKLAR ASILDI, ARAÇ KONVOYLARI DÜZENLENDİ

Başkent Kiev başta olmak üzere bütün şehirlere bayraklar asıldı, araç konvoyları düzenlendi. Ukrayna-Rusya sınırındaki Mariupol şehrinde de sokağa inen Ukraynalılar, milli marşı okudu. Kutlamalara katılan Ukraynalılar, "Mariupol Ukraynalılar'ındır, Rusya çocuklarımızın geleceğinden uzak dursun. Biz vatanımızı savunmak için hazırız. Savaştan korkmuyoruz" dedi.

"GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Zelenski de mesajında, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü'müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Kimse Ukrayna'yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HALK, ERDOĞAN'I SEVİYOR"

Sınırdaki Mariupol'de sessizlik sürüyor. Şehirde yaşayan Türkler, hayatın devam ettiğini söylüyor. 16 yıldır burada yaşayan Yener Atıcı'nın dönerci dükkanı var. Atıcı, "Türkiye'dekiler buradaki savaş durumundan Ukraynalılar'dan daha çok ilgileniyor. Burada Türkleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Türkiye'nin çabalarını değerli buluyorlar" diye konuştu.

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