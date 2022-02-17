Ukrayna halkı bayraklarına sarıldı! Vatanımızı savunmak için hazırız! Bölgedeki Türkler Ukraynalıların Erdoğan sevgisini anlattı

"GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Zelenski de mesajında, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü'müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Kimse Ukrayna'yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.