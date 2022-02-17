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Bulgaristan'dan "altın pasaport" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Bulgaristan’dan altın pasaport kararı

Bulgaristan parlamentosu, yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulamasına son verdi. Adalet Bakanlığından edinilen bilgiye göre bugüne dek 103 kişi bu prosedürden yararlandı.

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